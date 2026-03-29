◆米大リーグメッツ４ｘ−２パイレーツ＝延長１１回（２８日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツがホワイトソックスから今オフに移籍したＬ・ロベルト外野手の３ランでパイレーツを延長１１回にうっちゃった。今季メジャー初の逆転サヨナラ弾となった。１点のビハインドで迎えた１１回無死一、二塁。ロベルトは左腕バルコの低めのスライダーを強振。打球はライナーで左中間フェンスを越えていった。ロ