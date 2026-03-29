◆米大リーグブルージェイズ８ｘー７アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、５打数１安打１四球で２試合連続安打をマークした。チームは２試合連続のサヨナラ勝ち。「そうですね、勝てて良かったなと思います毎日できることをやろうと思っている」とうなずいた。前日２７日