日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が２９日に放送された。番組ではお笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次と同コンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希がユニットを組んでさまざまなことにチャレンジ、紹介する人気コーナー「体格ブラザーズ」が流された。この日は、同放送をもって番組を卒業、３月末で同局を退社しフリーアナウンサーに転身するＭＣの岩田絵里奈アナがロケに参加した。