大人の女性も楽しめる、さりげない可愛さが魅力のコラボが登場♡ハローキティと次世代ブランド「ATTISESSION」がタッグを組み、洗練されたデザインの中に遊び心を取り入れたコレクションを展開します。トレンド感と心地よさを両立したアイテムは、日常コーデをアップデートしてくれる注目ラインナップです♪ 大人可愛い“さりげなさ”が魅力 今回のコラボは、ハローキティの愛らしさをさりげな