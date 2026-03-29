「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）自身初の開幕ローテ入りとなった高橋遥人投手が巨人打線をシャットアウトし自身１６３８日ぶりの完封勝利をマークした。１１２球で試合を締めた直後、思わぬシーンにファンが注目した。２点リードの九回２死二、三塁。一打同点の場面で岸田を空振り三振に仕留めた。マウンドで一回転しながら雄たけびをあげた左腕。その後、捕手・伏見と抱き合い、内野陣とハイタッチ。直後、三塁ベ