【ワシントン＝中根圭一】米中央軍は２８日、日本を拠点とする米海軍の強襲揚陸艦と海兵隊部隊が中東地域に到着したと発表した。イランがホルムズ海峡を事実上封鎖する中、対イラン軍事作戦の一環で派遣されたとみられる。米中央軍がＸ（旧ツイッター）への投稿で明らかにした。派遣されたのは、米海軍第７艦隊に所属し、佐世保基地（長崎県）に配備された強襲揚陸艦「トリポリ」と、沖縄駐留の即応部隊「第３１海兵遠征部隊」