近年、チャレンジする人が増えている「株式投資」。しかし、不穏な社会情勢の中、株価の暴落が恐ろしくて…という人も少なくないと思います。また、銘柄が多すぎて選びきれないという人もいるでしょう。本記事では、株式投資の経験が豊富な経済評論家の塚崎公義氏が、そんな初心者の方々に向けた商品の買い方・選び方を解説します。大儲けは狙えないが、大損のリスクを大幅に減らせる方法がある株式投資を考えている人にとって、「