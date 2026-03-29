バフィン34歳、ユキ26歳。ホッキョクグマとしては高齢のメス2頭が「余生」を送る浜松市動物園。他の園館で繁殖、子育てを終え移動しました。高齢ゆえの飼育の難しさ、やりがいとは。寄り添う飼育担当に話を聞くと、命を守り、次へとつなぐことへの強く温かい思いがありました。【写真】ユキ親子96日齢◇◇ホッキョクグマ飼育園館では日本動物園水族館協会の管理計画により、繁殖目的の移動が行われています。バフィンは2011年3