4月から、自転車の交通違反にもいわゆる「青切符」が導入される。これまで主に自動車の交通違反の際に行なわれていた違反処理の方法だが、4月1日より「道路交通法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、16歳以上の自転車利用者にも適用されることになる。背景には自転車の交通違反の検挙件数の増加があるが、対象となる違反行為の幅広さから、SNS上では不安の声が相次いでいる。 【グラフ】5万件超、自転車の交通違反の