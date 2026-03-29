契約期限を迎えてもレンタカーを返却せず、横領したとして24歳の男が逮捕されました。 横領の疑いで逮捕されたのは、住居不定で無職の男（24）です。 警察によりますと、2026年3月2日、男は静岡市駿河区のレンタカー店で軽四乗用車（時価50万円相当）を借り、その後3月3日の返却期限がきても返却せず、横領した疑いが持たれています。 警察が捜査を進め、3月28日に掛川市の駐車場で男を逮捕しました。 男は容疑を