＜テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン3日日◇28日◇メモリアルパークGC（テキサス州）◇7475ヤード・パー70＞テキサス州で開催されている米国男子ツアーは、第3ラウンドが終了した。〈連続写真〉 石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び33位で予選を通過した金谷拓実は、2バーディ・1ボギーの「69」でホールアウト。しかし順位は1つ後退し、34位タイで最終日に入る