スター軍団の中でも、ひときわ存在感を放つ男の「進化」を首脳陣も認めた。前日27日（日本時間28日）のダイヤモンドバックス戦で右中間への逆転3ランを放ったムーキー・ベッツ内野手（33）をアーロン・ベイツ打撃コーチが称賛した。1─2の3回、大谷、タッカーが連続四球でつくった1死一、二塁の好機。ベッツは相手先発・ネルソンが投じた外角直球を振り抜き、右中間スタンドへと運んだ。「あれは2020年を思い出した。彼が加入