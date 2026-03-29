トランプ政権の強権的な姿勢に抗議するデモ活動が全米50州で行われ、イランへの軍事作戦や強硬な移民取り締まりに反対する声が上がりました。記者「ニューヨークの中心部ではトランプ政権の数々の政策に反対する看板を掲げて多くの人が行進をしています」「王様は要らない」とのスローガンを掲げたデモは、第二次トランプ政権発足後、3回目で、ニューヨークではセントラルパークからタイムズスクエアへと多くの参加者が行進しまし