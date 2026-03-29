アラビア半島と東アフリカを隔てる要衝、バブルマンデブ海峡＝2018年8月/Karim Sahib/AFP/Getty Images（CNN）イエメンの親イラン反政府武装組織フーシが中東での紛争に加わったことで、中東地域での石油輸出や海運はさらに大きな危険にさらされるおそれがある。ホルムズ海峡は、この1カ月にわたって事実上閉鎖されている。フーシは、紅海とインド洋を結ぶもう一つの重要な海上の要衝であるバブルマンデブ海峡を脅かす可能性がある