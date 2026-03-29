人気レースクイーンの池永百合（29）が28日夜、自身のインスタグラムを更新。セパレートの黒コスチューム姿を披露した。「#東京モーターサイクルショー2026カロッツェリアジャパンOHLINSブース二日目もありがとうございました」とつづり、セパレートの黒コス姿でバイクにまたがっている写真などをアップ。「黒コスチュームかっこよくてすごくお気に入りです！素敵なブースでお仕事をさせていただけるのもみなさんのおか