元SKE48でフリーアナウンサーの後藤楽々さん（25）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。上下白のミニ丈ゴルフウェア姿を披露した。「ゴルフ女子」後藤さんは、白いパーカーとミニ丈の白いスカートのセットアップコーデで笑顔をみせる様子や全身ショットなど4枚の写真を投稿した。「ただ、早くもっとあたたかくなれ」とつづっていた。ハッシュタグをつけて、「#ゴルフ女子」「#ゴルフ」とコメントを添えている。インスタ