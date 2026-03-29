読みやすいマンガとは？読者目線で描くポイント マンガをつくるうえで大切なのは読者の目線に立つこと マンガをつくることばかりに取り組むのではなく、俯瞰して物語を読んでみて内容を整理することが大切です。 読者目線で読みやすいマンガとは ① 読者層がはっきりしている ターゲットを定めると、その層向けに必要な要素が見えてくる。 ② キャラクターが魅力的 自分が好きなキャラではなく、読