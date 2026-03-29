細かいことは必要なし！ずぼらな断食でも確実に効果が出る理由 蓄積型→燃焼型の体質へ ついつい食べ過ぎて太ってしまうという悩みを、多くの人が抱えているのではないでしょうか。では、なぜ食べ過ぎが太る原因となるのか、ここで改めて解説します。まず、食べ物は胃腸で消化吸収を行いますが、食べ過ぎの状態が続くと消化にばかりエネルギーが使われ、吸収や排出の機能が低下。 さらに、代謝も落ちた状態になることで脂