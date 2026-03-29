離婚時に夫婦で分割できる年金とできない年金とは 財産分与の仕組みと手続き②離婚時の年金分割 分割できるのは厚生年金だけ 離婚時に、年金を夫婦で分割できる制度を年金分割といい、専業主婦（夫）や年収の少ないほうが、将来相手が受け取る年金の一部をもらえるようになります。 対象となるのは、サラリーマンや公務員が加入する厚生年金のみです。厚生年金は、給料が多いほど、多くの保険料を納めることになる