画像検査だけで終わる病院はヤバい 触診なしで手術を決めるのは危険 整形外科での腰痛診療は、「初診→レントゲン→ＭＲＩ→ＣＴ・血液検査など→手術→リハビリ」といった流れが一般的です。初診では問診や触診をしながら痛み方の様子を聞いたり、原因の目星をつけたりします。その後、レントゲンで骨の状態などを確かめ、容態によって薬の処方やトリガーポイント注射といった処置をします。以降は病態に応じてＭＲＩ検