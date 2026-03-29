人が嫌がる言葉を使ったり、暴言を吐いたりする子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ 人が嫌がる言葉を使ったり、暴言を吐いたりする 一般的に相手が嫌がる、あるいは気分を害するような言葉を口に出すと、相手を傷つけてしまいます。おともだちとの関係にもマイナスの影響が出るかもしれません。 例えば、こんな状況 クラス担任のあなたが作った、新しい壁飾りを目にしたCくんが、大きな声で笑いながら「ばかじゃ