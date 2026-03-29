結婚相談所で好みの相手と付き合う確率を最大限上げる方法 出会い・恋愛の確率 結婚相談所で好みの相手探し なかなか出会いのチャンスがなく結婚をあせっている佐藤さんは、結婚相談所に入会して相手を探すことにしました。 自分のプロフィールと希望する相手の条件をもとに、相談所から４人の候補者を紹介してもらいました。そしてまずは４人と順番に会ってみることに。会ったあとにその人と付き合いたいかどうかを相談