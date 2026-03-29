「もっと頑張りなさい」と責めるのは間違い！家庭環境やしつけ、本人の努力はまったく関係ない理由 自分や本人を責めるのは間違い！ 発達障害は、かつては「家庭環境のせい」「親のしつけのせい」「本人の努力が足りない」といった後天的なもので起きていると考えられていましたが、現在は研究が進み医学的に否定されています。繰り返しになりますが、遺伝子異常などの遺伝的要因と胎児期の環境的要因によって引き起こされる先天