認知症の人が慣れた家、街でも自分がどこにいるのかがわからなくなる世界 自分がなぜここにいるのか方向もわからない迷路の世界 ○エピソード 認知症のある夫に、いつも行く近所のスーパーに買い物を頼みましたが、2回ほど帰ってこられなくなり、近所の人が発見してくれました。最近は家の中でもトイレがわからず失禁してしまうことがあります。 【あるある行動】慣れた場所でも迷う 脳の頭頂葉は、運動・