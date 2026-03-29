偉大なる英雄の死「チャック・ノリスは決して心臓発作に襲われない。チャックを襲うほど心臓も愚かではないからだ」「チャック・ノリスはすでに火星へ行ってきた。そのせいで生命体が一切存在しないのである」「チャック・ノリスは玉ねぎを泣かせる」逝去の報に、世界中が悲しんでいる――。ブルース・リーの親友にしてハリウッドを代表するスターであり、実業家としても知られたチャック・ノリスがハワイで療養中、86歳で死去し