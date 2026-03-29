定番に飽きたら… 副菜に悩んだときにあると便利な「きんぴら」。でも、ごぼう+にんじんの組み合わせはもう飽きた…という人も多いのでは？ そこで今回は、年間通して価格が安定している「にんじん」と「プラス1食材」で作るきんぴらレシピをご紹介。 大根との組み合わせを楽しむピーマンとにんじんで作る塩味のきんぴらエリンギのコリコリ食感が新鮮安価なちくわとの組み合わせで節約にも！料理の幅が広がる！組み合わせ楽しい