◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節札幌１―１（ＰＫ４―２）藤枝（２８日・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝はホームでＪ２札幌と対戦し、１―１の末にＰＫ戦で敗れた。槙野智章監督（３８）の下で続いていた連勝は４でストップした。後半１２分に先制点を許す苦しい展開となったが、同２２分に途中出場したＭＦ浅倉廉（２４）が今季初ゴールを決めて同点に追いついた。しかし、勝ち越し点は奪えず、ＰＫ戦は２―