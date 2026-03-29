◆米男子プロゴルフツアーヒューストン・オープン第３日（２８日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝７４７５ヤード、パー７０）第３ラウンドが行われ、３３位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は２バーディー、１ボギーの６９で回った。通算５アンダーの３４位で最終日に臨む。首位と１３打差。ゲーリー・ウッドランド（米国）が６５をマークし、通算１８アンダーで首位をキープした。