3月27日に開幕するプロ野球公式戦。近年は3割打者が減少する一方、防御率1点台の投手が増えるなど、投高打低の傾向が続いている。そうした背景もあって、好投しながら報われない投手も少なくない。そして、“ムエンゴ”という言葉が定着する以前にも、打線の援護を得られなかった悲運の投手たちは存在した。【久保田龍雄／ライター】【写真特集】球春到来をつげる女性タレントの始球式名場面集パーフェクト継続中の投手が延長イ