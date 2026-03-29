【写真】無くならない児童虐待…2000年12月には3歳女児が餓死した事件も春の横浜を動揺させた事件東京・渋谷で発生した東電OL殺人事件が注目されていた1997年3月、神奈川・横浜で1歳7カ月児の無残な遺体が見つかった。全身を焼かれたその遺体が見つかったのは、桜並木で有名な大岡川のそば。付近住民が大きな衝撃を受ける中、17日後に逮捕されたのは母親と同棲していた33歳の男だった。抵抗も口答えもできない幼児はなぜ、悲しい