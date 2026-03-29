緊張感の高い展開熱戦が展開中の高校野球センバツ大会。昨年までと異なるのはDH（指名打者）制が導入されたことだ。東京六大学野球も4月11日開幕の春季リーグから、9人野球最後の砦となっていたプロ野球のセ・リーグも来年のシーズンからDH制に移行し、日本野球が大きく様変わりする。【写真を見る】驚異の95％も！「県外出身選手」が最も多いセンバツ出場高校は？セのDH制導入に賛成するのは、現役時代はパで活躍し、セでは