在日中国大使館（東京都港区）に侵入したとして、陸上自衛隊の３等陸尉の男（２３）が逮捕された事件で、警視庁公安部は２９日午前、建造物侵入容疑で、男が所属する陸上自衛隊えびの駐屯地（宮崎県えびの市）の捜索に入った。捜査関係者への取材でわかった。男は今月２４日に同大使館の敷地内に侵入した疑いで同庁に逮捕された。調べに「大使に日本への強硬な発言を控えてほしいと伝えようと思った」と供述しているという。