フジテレビの新情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00、初回のみ前7・30）が29日、初回が放送された。「月曜につながる」をテーマにしたニュース情報番組で、MCには俳優の谷原章介（53）が就任。「オズワルド」伊藤俊介（36）がスペシャルキャスターを務める。進行は同局の鈴木唯アナウンサー（32）が務める。番組終盤、鈴木アナが「先ほど小泉防衛大臣のニュースをお伝えした際、『日米同盟』とお伝えするところ、誤っ