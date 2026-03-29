将棋の藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第5局が3月29日、鳥取市の「有隣荘」で対局を開始した。シリーズ成績は、両者2勝2敗のタイ。運命の最終局で藤井棋王が逆転防衛を決めるのか、増田八段がタイトル奪取を達成するのか。振り駒の結果、先手番は藤井棋王に決まった。【中継】藤井棋王VS増田八段 注目の最終局（生中継中）4連覇を目指す藤井