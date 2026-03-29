アメリカ中央軍は28日、イランへの軍事作戦に参加するため派遣されていた強襲揚陸艦「トリポリ」が中東地域に到着したと発表しました。アメリカ中央軍は、長崎県のアメリカ海軍佐世保基地を拠点とする強襲揚陸艦「トリポリ」が、27日に中東地域に到着したと発表しました。「トリポリ」を中心とした遠征打撃群は、沖縄海兵隊の即応部隊となる「第31海兵遠征部隊」や海軍兵士約3500人に加え、輸送機や戦闘機などが配備されているとい