Wヒーローによる2本立て映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』が7月24日に公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：『仮面ライダーゼッツ』の物語は“強くてニューゲーム”へ!?夢オチを覆す衝撃展開を総括 『仮面ライダーゼッツ』は、無敵のエージェントを夢