喘息の発症には、遺伝的な素因と環境的な要因が複雑に絡み合っています。特定の体質を持つ方は発症しやすい傾向があるため、自分の体質を事前に理解しておくことが予防への第一歩となります。アレルギー体質や家族歴、気道の過敏性といった要因が喘息とどのように関係しているのか、本章で詳しくご説明します。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・