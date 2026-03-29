グルテンを含む食品を避けることは、想像以上に注意が必要です。小麦は多くの加工食品に使用されているため、食品表示を丁寧に確認する習慣が大切になります。本章では、グルテンフリー食の具体的な実践方法、避けるべき食品と代替食品、外食時の注意点、そしてグルテンフリー食の効果と限界について解説します。さらに、グルテンの摂取を控えるだけでなく、腸内環境を整え、腸管バリア機能を維持するための総合的な対