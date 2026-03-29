モロッコ代表との間でアフリカネイションズカップ2025（AFCON2025）の優勝を巡り、スポーツ仲裁裁判所（CAS）の審理を待つセネガル代表だが、ペルー代表戦の前にトロフィーを掲げるパレードを実施した。フランスメディア『AP通信』が伝えている。今年1月に行われたAFCON2025でモロッコ代表を延長戦の末に1ー0で破り、2大会ぶり2度目のチャンピオンになっていたセネガル。しかし、後半終了間際、相手に与えたPK判定に対する抗議