デイサービスの利用を検討する際、費用はどのくらいかかるのか、どのくらいの頻度で通うのが適切なのかと不安や疑問を抱く方は少なくありません。 介護保険が使えるとはいえ、実際の自己負担額や追加費用の有無など、具体的なイメージが持てずに迷ってしまうこともあるでしょう。 本記事では、デイサービスにかかる費用の目安や料金体系、利用できる制度のポイントをわかりやすく解説します。 監修 デイサ