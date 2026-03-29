日本代表のMF伊東純也（ゲンク／ベルギー）が、キリンワールドチャレンジ2026のスコットランド代表を振り返り、試合途中のシステム変更や自身の得点について語った。日本は28日、グラスゴーにある敵地『ハムデン・パーク』でスコットランドと対戦し、84分に生まれた伊東の得点により1−0で勝利した。伊東は試合後、終盤にシステムが変わったことについて「点入ったときも5−3−2だったんですけど、気づいてなくて、守備にな