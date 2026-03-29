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ミルウォーキー・バックス vs サンアントニオ・スパーズ日付：2026年3月29日（日）開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）最終スコア：ミルウォーキー・バックス 95 - 127 サンアントニオ・スパーズ NBAのミルウォーキー・バックス対サンアントニオ・スパーズがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。 第1クォー