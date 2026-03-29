「フェアリーペンギン」のひな（生後0日目） 札幌の都市型水族館「AOAO SAPPORO」でフェアリーペンギンの赤ちゃんが3月9日（月）に生まれた。 フェアリーペンギンは体長30～40cm、体重1kgの世界一小さなペンギン。今年の2月2日（月）に父親「ソラ」と母親「アクア」のあいだで産卵が確認できた。ふ化した時の体重は29g。現在は親と一緒に巣箱の中で過ごしており、成長するにつれて展示スペー