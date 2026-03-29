イングランドサッカー協会（FA）は28日、31日に行われる日本代表戦のチケット完売を発表した。欧州でもトップクラスの9万人収容を誇る“聖地”『ウェンブリー・スタジアム』（ロンドン）で開催される。大観衆に囲まれる完全アウェイのなか、日本代表はFIFAワールドカップ2026本番へ弾みをつける勝利を目指す。ともに3月代表活動の2試合目となる。日本代表は28日にスコットランド代表と敵地『ハムデン・パーク』（グラスゴー