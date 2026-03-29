国際親善試合が28日に行われ、アメリカ代表とベルギー代表が対戦した。ともにFIFAワールドカップ2026に出場する両国による重要なテストマッチ。ホスト国のアメリカは強豪との一戦でアントニー・ロビンソン、ウェストン・マッケニー、クリスチャン・プリシッチ、フォラリン・バログンらを先発で起用。対するベルギーは久々復帰のケヴィン・デ・ブライネやジェレミー・ドク、シャルル・デ・ケテラーレらをスタメンで起用した。