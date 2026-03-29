森保一監督が率いる日本代表は現地３月28日、敵地グラスゴーでスコットランド代表と対戦。１−０で勝利を飾った。今回の英国遠征のメンバーからは、スコットランドの名門セルティックでプレーする旗手怜央は落選となった。今季の後半戦から徐々に調子を上げてきたとはいえ、１年間も代表から遠ざかっており、ある程度予想されていたことだった。その28歳MFのプレーを常にチェックしているスコットランドの記者は、この選外を