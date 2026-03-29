日本代表は28日、キリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。谷口彰悟はベンチスタートとなり、後半開始から出場。3バックの中央を務め、スコットランド攻撃陣を零封した。「回し方的に4よりも3の方がスペースを作れるなと感じていました。特に（鈴木）淳之介のところは3で回した方が、スペースができそうだなと。広く取るよりは少し内側にポジションを取りましたし、意図的にちょっと深