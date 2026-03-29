フランスメディアのRFIはこのほど、同国有力紙のル・モンドを引用するなどで、イラン戦争の勃発は中国当局に衝撃を与えた一方で、その戦略の正しさを裏付けたと論じる記事を発表した。イラン戦争は中国へのエネルギー供給を妨げ、中国当局に海外市民の安全確保という圧力をかけさせた。中国は世界最大の石油および液化天然ガスの輸入国であり、戦争の影響で供給の不安定化と価格上昇の圧力に直面せざるを得ず、一部の製油所は減産