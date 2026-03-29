【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２７日、プラハで行われ、今大会を最後に現役を退く女子の坂本花織選手（２５）（シスメックス）が４度目の優勝を果たした。陽気なキャラと真摯（しんし）に競技と向き合う姿勢で多くの人を魅了してきた希代のスケーターは、「世界女王」として競技生活に別れを告げた。約１万８０００人収容の会場はほぼ満員で、スタンドのあちこちで坂本選手の名前が入ったバナータオル