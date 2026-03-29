◇プロ野球ファーム・リーグ巨人10-1日本ハム（3月28日、鎌ケ谷）巨人の大勢投手が2軍戦で登板。日本ハムを相手に1イニング無失点で締めました。8回のマウンドに上がると、先頭打者の大塚瑠晏選手にはレフトに運ばれます。打ちとったかに思われましたが、打球が風に流され、レフトが落球。エラーでランナーを背負います。しかし、その後はセンターフライ、フォークとまっすぐで空振り三振を取り、無安打でマウンドを降りました